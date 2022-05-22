Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyon oldu.



Krakow kentinde yapılan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Polonya, İngiltere, İtalya, Fransa, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 8 takım katıldı.

5 MAÇTA 36 GOL



B Grubu'nda Manchester City'i 7-1, Ol Jouy Le MoutIer'i 7-0, Sporting AMP Futbol'u 10-1 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, yarı finalde karşılaştığı Flamencos Amputados'u 7-0 mağlup ederek finale yükseldi.



Finalde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başardı.