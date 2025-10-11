Etimesgut Belediye - İnkılap FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 3. Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Etimesgut Belediye kritik mücadelede İnkılap FK’yi ağırlıyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler ise yayıncı kuruluşa odaklandı. Peki Etimesgut Belediye - İnkılap FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Etimesgut Belediye - İnkılap FK maçının canlı olarak ekranlara geleceği platform belli oldu. Etimesgut Belediye ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. İnkılap FK ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
ETİMESGUT BELEDİYE - İNKILAP FK MAÇI NE ZAMAN?
TFF 3. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Etimesgut Belediye - İnkılap FK kozlarını paylaşacak. Ankara'da, Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda oynanacak kritik maç bugün (11 Ekim) saat 15.00’da başlayacak ve Sıfır TV Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.