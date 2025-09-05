Etimesgutspor: "Hedefimiz Süper Lig"

Etimesgutspor Başkanı Ömer Faruk Alimoğulları, göreve gelme nedenini ve kulübün hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Ankara'da doğup büyüdüğünü ve kente bir borcu olduğunu hissederek bu görevi üstlendiğini belirten Alimoğulları, "Amacımız, bu semtin takımını, Süper Lig'e taşıyarak Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nden sonra 3. marka takım olup, hak ettiği yere taşımak" ifadelerini kullandı.



"ANKARA'YA BORCUM VAR, BEN BU ŞEHRİN ÇOCUĞUYUM"



Göreve gelme nedenini açıklayan Başkan Alimoğulları, "Ankara'da doğdum, büyüdüm. Bu şehir bana çok şey kattı, ben de ona karşılık vermek istiyorum. Etimesgutspor, bu anlamda en önemli vasıtam. İstanbul'da 5-6 büyük takım var ama Ankara'da sürekli ve istikrarlı şekilde Süper Lig'de temsil edilen takım sayısı maalesef yetersiz. Gençlerbirliği, Ankaragücü var ama 3. takım hep eksik kaldı. İşte biz, Etimesgutspor olarak bu eksiği tamamlamak istiyoruz. Başkent'in 3. büyük takımı yapmak istiyoruz" diye konuştu.



Kulübün sportif hedefleri arasında önce 2. Lig'e çıkmak daha sonra 1. Lig ve Süper Lig'e yükselmek olduğunu aktaran Ömer Faruk Alimoğulları, "Ancak sadece çıkmak değil, o liglerde kalıcı olmak da önceliğimiz. Bu nedenle hem altyapıyı güçlendiriyoruz hem de uzun vadeli bir kadro planlaması yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



"MADDİ DESTEK ARAMIYORUZ"



Kulübün mali yapısının güçlü olduğunu vurgulayan Alimoğulları, "Geçmişten kalan tüm borçları kapattık. Şu an kulübün hiç borcu yok. Kendim ve yönetimimdeki arkadaşlarım, sektörümüzde Türkiye'nin en büyük 10 firmasından birinin sahibiyiz. Önemli iş insanı Ahmet Turgut, başkan vekilimiz maddi, manevi yanımızda. Cajun Corner, Köroğlu İşkembecisi, Köksallar Mobilya, Siba müşavirlik gibi önemli firmalar yönetim kurulunda. Bu işin maddi yükünü karşılayacak güce sahibiz. Kimseden maddi destek beklemiyoruz" açıklamasında bulundu.



Hedeflerini tekrarlayan Ömer Faruk Alimoğulları, "Gözümüzü Süper Lig'e diktik, kadromuzu ve planlamamızı da buna göre yaptık. İnşallah başaracağız. Tüm Etimesgutlulardan ve Ankaralılardan destek bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.