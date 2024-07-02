EURO 2024 Çeyrek Final heyecanı: İngiltere-İsviçre Çeyrek Final maçı ne zaman?

Son finalist İngiltere, EURO 2024'te çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak. İngilizler, EURO 2020'de finalde kaybettikleri İtalya'yı 2024'te son 16 turunda saf dışı bırakan İsviçre ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek. İşte, EURO 2024 Çeyrek Final maç tarihi...



ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



İngiltere, çeyrek finalde İsviçre ile karşı karşıya gelecek.



İki ülke arasında Düsseldorf Arena'da oynanacak müsabaka 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak.



İNGİLTERE ALTINCI KEZ ÇEYREK FİNALDE



İngiltere, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde 6. kez çeyrek finale yükseldi.



FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna rağmen henüz Avrupa şampiyonluğuna ulaşamayan İngilizler, 1968, 1996, 2004, 2012 ve 2020'nin ardından 2024'te de çeyrek finale yükselmeyi başardı.



İSVİÇRE ART ARDA İKİNCİ KEZ ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ



Teknik direktörlüğünü Murat Yakın'ın yaptığı İsviçre Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci defa çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.



Turnuvaya 6. kez katılan İsviçre, EURO 2020'den sonra ikinci kez çeyrek final bileti aldı.



EURO 1996, 2004 ve 2008'e gruplarda veda eden İsviçre, EURO 2016'da ise son 16 turunda elendi.