A Milli Futbol Takımı, Letonya deplasmanına çıkıyor. Türkiye, grubunda oynadığı 2 maçın ardından 3 puan ile 3. sırada yer alıyor.
Ev sahibi Letonya’nın puanı yok.
Skonto Stadı’da oynancak ve 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.
Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Çağlar Söyüncü forma giyemeyecek.
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