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EURO 2024 Elemeleri | A Milli Futbol Takımı, Letonya deplasmanında (Muhtemel 11)

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol şampiyonası elemelerinde 3. maçına çıkıyor. D Grubunda yer alan Ay yıldızlı ekip, Letonya’nın konuğu olacak. İşte ayrıntılar ve milli takımın muhtemel 11'i...

EURO 2024 Elemeleri | A Milli Futbol Takımı, Letonya deplasmanında (Muhtemel 11)

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A Milli Futbol Takımı, Letonya deplasmanına çıkıyor. Türkiye, grubunda oynadığı 2 maçın ardından 3 puan ile 3. sırada yer alıyor.

Ev sahibi Letonya’nın puanı yok. 

Skonto Stadı’da oynancak ve 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.

Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Çağlar Söyüncü forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11

Mert

Zeki-Merih-Abdulkerim-Ferdi

Orkun-Salih

Cengiz-Hakan-Kerem

Umut

EURO 2024 Elemeleri | A Milli Futbol Takımı, Letonya deplasmanında (Muhtemel 11) - 1
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