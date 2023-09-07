EURO 2024 Elemeleri | A Milli Futbol Takımı liderliğini sürdürmek için Ermenistan karşısında

A Milli Futbol Takımı liderliğini sürdürmek için Ermenistan karşısına çıkıyor.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nun Türkiye-Ermenistan mücadelesi Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.



Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.



Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.



A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edilmişti.



MİLLİ TAKIM 9 PUANLA LİDER



Ay-yıldızlı ekip Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.



Grupta iki maçı eksik olan Hırvatistan ile 4 karşılaşmayı geride bırakan Galler ise 4'er puana sahip. Son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.



EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

