EURO 2024 Elemeleri | A Milli Takım, Ermenistan karşısında: Muhtemel 11

A Milli Takım grup liderliğini sağlamlaştırmanın peşinde.



Ay yıldızlılar EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında Ermenistan ile saat 21.45'te karşılaşacak.



Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.



İlk 4 maçında Ermenistan, Letonya ve Galler'i yenip, Hırvatistan'a mağlup olan Türkiye 9 puanla grupta lider konumda bulunuyor.



Ay Yıldızlılar EURO 2024 Elemeleri D grubu'ndaki bir sonraki maçına yaklaşık 1 ay sonra çıkacak.

Milliler, 12 ekim'de Hırvatistan'a konuk olacak.



Maç hakkında konuşan Stefan Kuntz, "Son maç döneminde Ermenistan ile Türkiye'nin kazanan tarafta olduklarını görüyoruz. İki takım da 6 puan aldı. Saygı duyulacak bir takımlar ama biz öncelikle kendi oyunumuza odaklandık. Sol bekte ve forvette eksiklerimiz var. Arda Güler de sakat. Değişik bir maç olabilir. Alışmış olduğumuz oyun sisteminden farklı bir düzenle sahada yer alabiliriz. Yine de iyi bir maç çıkaracağımızdan eminim" dedi.



MUHTEMEL 11



Mert, Zeki-çağlar-Merih-Mert Müldür, Hakan-Salih-Orkun, Cengiz-Barış-Kerem.



TRİBÜNLER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILACAK



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "32 bin Türk bayrağı ile tribünleri dolduracak olan taraftarlarımız, göğsünde gururla ay-yıldızlı armayı taşıyan 'Bizim Çocuklara' yine destek verecek. Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığımız koreografimizle, dev Türk bayrağımızla yarın Eskişehir'de sahaya tek yürek olarak çıkacağız." denildi. "Türkiye'nin en kritik sınavı" (8 Eylül 2023 spor manşetleri) Haberi Görüntüle