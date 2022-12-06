EURO 2024 elemeleri başlıyor: A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının yerleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde gelecek yıl mart ayında Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların yerleri açıklandı.



A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'ndeki ilk maçında 25 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. Bu müsabaka, başkent Erivan'daki Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.



Ay-Yıldızlılar, 28 Mart 2023 Salı günü gruptaki 2'nci maçında Hırvatistan'ı Bursa'da konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın başlama saati 21.45 olarak belirlendi.



D Grubun'da yer alan Türkiye'nin rakipleri: Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya.

EURO 2024 ELEME GRUPLARI



Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:



A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs Rum Kesimi



B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık



C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta



D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya



E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova



F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya



G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya



H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino



I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra



J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihteştayn