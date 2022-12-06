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EURO 2024 elemeleri başlıyor: A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının yerleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı Ermenistan ile Erivan'daki Cumhuriyet Stadyumu'nda karşılaşacak, Hırvatistan'ı ise Bursa'da konuk edecek.

EURO 2024 elemeleri başlıyor: A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının yerleri belli oldu

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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde gelecek yıl mart ayında ve ile oynayacağı maçların yerleri açıklandı.

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'ndeki ilk maçında 25 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. Bu müsabaka, başkent Erivan'daki Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.

Ay-Yıldızlılar, 28 Mart 2023 Salı günü gruptaki 2'nci maçında Hırvatistan'ı 'da konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın başlama saati 21.45 olarak belirlendi.

D Grubun'da yer alan Türkiye'nin rakipleri: Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya.

EURO 2024 elemeleri başlıyor: A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının yerleri belli oldu - 1

EURO 2024 ELEME GRUPLARI

Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs Rum Kesimi

B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık

C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino

I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra

J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihteştayn

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