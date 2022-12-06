EURO 2024 elemeleri başlıyor: A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının yerleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde gelecek yıl mart ayında Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların yerleri açıklandı.
A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'ndeki ilk maçında 25 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. Bu müsabaka, başkent Erivan'daki Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.
Ay-Yıldızlılar, 28 Mart 2023 Salı günü gruptaki 2'nci maçında Hırvatistan'ı Bursa'da konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın başlama saati 21.45 olarak belirlendi.
D Grubun'da yer alan Türkiye'nin rakipleri: Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya.
EURO 2024 ELEME GRUPLARI
Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs Rum Kesimi
B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık
C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta
D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya
E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova
F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya
G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya
H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino
I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra
J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihteştayn