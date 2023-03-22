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EURO 2024 elemeleri ne zaman yapılacak? (EURO 2024 elemeleri maç programı)

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) için geri sayım başladı. Türkiye A Milli Takımımız, EURO 2024 elemeleri kapsamında Ermenistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Turnuvaya katılabilmek için gruplardan çıkmak için mücadele edecek olan Türkiye, Ermenistan'ı yenerek iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, EURO 2024 elemeleri ne zaman yapılacak?

EURO 2024 elemeleri ne zaman yapılacak? (EURO 2024 elemeleri maç programı)

2024 UEFA (EURO 2024) Elemeleri'nin ilk haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ilk haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de Ermenistan'a konuk olacak.

EURO 2024 ELEMELERİ PROGRAMI

Elemelerde ilk hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

- C Grubu

22.45 İtalya-İngiltere

22.45 Kuzey Makedonya-Malta

- H Grubu

18.00 Kazakistan-Slovenya

22.45 Danimarka-Finlandiya

22.45 San Marino-Kuzey İrlanda

- J Grubu

22.45 Portekiz-Lihtenştayn

22.45 Slovakya-Lüksemburg

22.45 Bosna Hersek-İzlanda

24 Mart Cuma:

- B Grubu

22.45 Fransa-Hollanda

22.45 Cebelitarık-Yunanistan

- E Grubu

22.45 Çekya-Polonya

22.45 Moldova-Faroe Adaları

- F Grubu

22.45 İsveç-Belçika

22.45 Avusturya-Azerbaycan

- G Grubu

20.00 Bulgaristan-Karadağ

22.45 Sırbistan-Litvanya

25 Mart Cumartesi:

- A Grubu

17.00 İskoçya-Kıbrıs Rum Kesimi

22.45 İspanya-Norveç

- D Grubu

20.00 Ermenistan-Türkiye

22.45 Hırvatistan-Galler

- I Grubu

20.00 Belarus-İsviçre

20.00 İsrail-Kosova

22.45 Andorra-Romanya

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