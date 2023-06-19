EURO 2024 Elemeleri | Türkiye, Galler'i 2-0 yendi

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakemliğini ise Luca Massimi üstlendi.



TÜRKİYE 2 - 0 GALLER



6' Galler atağında savunma arkasına sarkan Johnson'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

9' GOL İPTAL! Merih sağdan defansın arkasına sarkan Zeki Çelik'e pasını gönderdi. Zeki, ceza sahasına girdi ve topu ortaya çevirdi. Kale sahasında ters bir vuruş yapan Mepham'ın ters vuruşuyla top ağlara gitti. VAR, pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle hakemi pozisyonu izlemeye çağırdı. Pozisyonu izleyen İtalyan hakem ofsayt kararı verdi.



16' Zeki Çelik, James'e yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

33' Barış Alper Yılmaz çalımlarla Galler ceza sahasına girdi ve son çizgiden topu kale sahasına doğru çevirdi ancak savunma topu kafayla uzaklaştırdı.



35' Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Galler ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti ancak top üstten dışarı çıktı.

41' KIRMIZI KART! Galler'de Ferdi Kadıoğlu'na çok sert bir faul yapan Morrell kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

45' İlk yarının sonunda 4. hakem en az 6 dakikalık bir duraklama işaret etti.



45+3' Cengiz Ünder Galler ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Cengiz önünde seken meşin yuvarlağu plase bir aşırtma vuruşla kaleye gönderdi ancak top üstten dışarı çıktı.



45+5' Orkun Kökçü'nün Galler kalesini cepheden, yaklaşık 30 metreden gören bir noktadan sert şutunda top, kaleci Ward'da kaldı.



Karşılaşmada ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI



46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı... A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Umut Nayir oyunda. Galler'de ise Johnson çıktı, Cabango oyuna girdi.



47' A Milli Takım'da James'e faul yapan Merih Demiral sarı kart gördü.



49' Kalemize yaklaşık 30 metre mesafeden Wilson'un kullandığı frikikte, kaleci Mert Günok köşeye giden topu çeldi.



51' A Milli Takım'da Willams'a yaptığı faulun ardından Cengiz Ünder sarı kart gördü.



58' Galler'de taç atışını geç kullanan Roberts zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü.



60' A Milli Takım'da Eren Elmalı ve Arda Güler oyuna girerken, Zeki Çelik ve Salih Özcan oyundan çıktı.

64' Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı.

Gol: 72' Umut Nayir

Gol: 80' Arda Güler

MAÇ SONUCU TÜRKİYE 2 -0 GALLER

TÜRKİYE-GALLER MAÇINDAN NOTLAR



A Milli Futbol Takımı'nda, Letonya maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler ile Umut Nayir, yedek kadroda yer aldı

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper ilk 11'ini sürdü.



A Milli Takım'da Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Salih Uçan, Kenan Kahraman, Arda Güler, Cenk Özkaçar ise maça yedek başladı.



A Milli Futbol Takımı'nda Letonya maçında ilk kez 11'de başlayan genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir, Galler karşısında yedek kadroda yer aldı.



A MİLLİ TAKIM 27 YIL SONRA SAMSUN'DA



Samsun, en son 1 Mayıs 1996 yılında Türkiye-Ukrayna arasında oynanan özel maça ev sahipliği yapmıştı. A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmişti. 27 yıl sonra Samsun, A Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yaptı. 33 bin 919 tribün kapasiteli 19 Mayıs Stadı'nda Samsunlu futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri 1 saat içinde tüketti.



Stadyumda 50'si özel güvenlik, 1000'i de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 1550 personel güvenliği sağladı.



Tamamı dolan stadyumda Galler taraftarı 2 bin kişi de yerini aldı.

