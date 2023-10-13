EURO 2024 Elemeleri | Türkiye'nin grubunda son durum: Gruptan çıkma olasılıkları

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubu 6. maçında Hırvatistan'ı ilk yarıda bulduğu tek golle devirdi ve liderlik koltuğuna oturdu.
Letonya, sahasında Ermenistan'ı mağlup ederek ilk puanlarını aldı.
EURO 2024 İÇİN NE GEREKİYOR?
A Milli Takım, Hırvatistan galibiyetiyle EURO 2024 için büyük avantaj yakaladı.
Milliler, Letonya maçında galibiyete ulaşırsa, kalan maçların sonuçlarına bakılmaksızın EURO 2024'ü garantileyecek. Kalan maçlarda Hırvatistan 2 galibiyet alsa, Galler 16 puana kadar ulaşsa dahi üçlü averajda önde kalan ülkeler Türkiye ve Galler olacak.
Galler, sonraki maçında kaybeder ve Milli Takım, Letonya'dan 1 puan alsa dahi yine EURO 2024 katılımına hak kazanacak.
Türkiye'nin sıradaki maçı: 15 Ekim Pazar / Türkiye-Letonya
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