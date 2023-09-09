NTV.COM.TR’ye geri dön

EURO 2024 Elemeleri'nde 6. hafta heyecanı başlıyor: Türkiye bay geçecek

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin (EURO 2024) 6. haftası, yarın oynanacak maçlarla ara vermeden başlayacak. Türkiye, 6. hafta mücadelesini bay geçecek.

EURO 2024 Elemeleri'nde 6. hafta heyecanı başlıyor: Türkiye bay geçecek

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 6. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu 5. hafta maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Türkiye, 6. hafta mücadelesini bay geçecek.

Elemelerde 6. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

B Grubu:

21.45 Yunanistan - Cebelitarık

21.45 İrlanda Cumhuriyeti - Hollanda

E Grubu:

19.00 Faroe Adaları - Moldova

21.45 Arnavutluk - Polonya

G Grubu:

19.00 Karadağ - Bulgaristan

21.45 Litvanya - Sırbistan

H Grubu:

16.00 Kazakistan - Kuzey İrlanda

19.00 Finlandiya - Danimarka

21.45 San Marino - Slovenya

11 Eylül Pazartesi:

D Grubu:

19.00 Ermenistan - Hırvatistan

21.45 Letonya - Galler

J Grubu:

21.45 İzlanda - Bosna Hersek

21.45 Portekiz-Lüksemburg

21.45 Slovakya - Lihtenştayn

12 Eylül Salı:

A Grubu:

21.45 Norveç - Gürcistan

21.45 İspanya - Güney Kıbrıs Rum Kesimi

C Grubu:

21.45 İtalya - Ukrayna

21.45 Malta - Kuzey Makedonya

F Grubu:

21.45 Belçika - Estonya

21.45 İsveç - Avusturya

Grup I:

21.45 İsrail - Belarus

21.45 Romanya - Kosova

21.45 İsviçre - Andorra

Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular)

Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular)

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...