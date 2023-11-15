EURO 2024 Elemeleri'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 9. hafta programı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. haftası oynanacak maçlarla başlayacak. A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü özel maç yapacak ve 21 Kasım Salı günü de Cardiff'te 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 8. maçında Galler ile karşılaşacak.



Elemelerde 9. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:



16 Kasım Perşembe:



A Grubu:



20.00 Gürcistan-İskoçya



20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya



F Grubu:



20.00 Estonya-Avusturya



20.00 Azerbaycan-İsveç



G Grubu:



20.00 Bulgaristan-Macaristan



22.45 Karadağ-Litvanya



J Grubu:



22.45 Slovakya-İzlanda



22.45 Lüksemburg-Bosna Hersek



22.45 Lihtenştayn-Portekiz



17 Kasım Cuma:



C Grubu:



22.45 İtalya-Kuzey Makedonya



22.45 İngiltere-Malta



E Grubu:



20.00 Moldova-Arnavutluk



22.45 Polonya-Çekya



H Grubu:



18.00 Kazakistan-San Marino



20.00 Finlandiya-Kuzey İrlanda



22.45 Danimarka-Slovenya



18 Kasım Cumartesi:



B Grubu:



22.45 Fransa-Cebelitarık



22.45 Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti



D Grubu:



17.00 Ermenistan-Galler



20.00 Letonya-Hırvatistan



I Grubu:



20.00 Belarus-Andorra



22.45 İsviçre-Kosova



22.45 İsrail-Romanya