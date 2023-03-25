EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

İSVEÇ 0-3 BELÇİKA

F Grubu'nda ise Belçika, İsveç'i 35, 49. ve 83. dakikalarda Romelu Lukaku'nun bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. İsveç'te 73. dakikada oyuna giren 41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Avrupa Şampiyonası elemelerinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.



Elemelerin ilk haftası, bugün 3 grupta oynanacak 7 maçla tamamlanacak.



Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



- B Grubu



Fransa-Hollanda: 4-0



Cebelitarık-Yunanistan: 0-3



- E Grubu



Çekya-Polonya: 3-1



Moldova-Faroe Adaları: 1-1



- F Grubu



İsveç-Belçika: 0-3



Avusturya-Azerbaycan: 4-1



- G Grubu



Bulgaristan-Karadağ: 0-1



Sırbistan-Litvanya: 2-0