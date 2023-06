EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü haftasında, ilk gün maçları tamamlandı.



Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, B, C, D, H ve I gruplarında 12 maç oynandı.



D Grubu'nda yer alan Türkiye, deplasmanda Letonya'yı uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti.



A Milli Takım'ın golleri, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 61. dakikada Cengiz Ünder ve 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Ev sahibi ekip ise 51. dakikada Eduard Semsis ve 90+4. dakikada Kristers Tobers ile ağları sarstı. İlk golün sahibi Semsis, 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından 6 puan ve maç fazlasıyla grupta ilk sırada yer aldı.



Öne çıkan diğer maçlarda, Fransa, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, İngiltere ise konuk olduğu Malta'yı 4-0 mağlup etti.



Alınan sonuçlar şöyle:



B Grubu:



Cebelitarık-Fransa: 0-3



Yunanistan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1



C Grubu:



Kuzey Makedonya-Ukrayna: 2-3



Malta-İngiltere: 0-4



D Grubu:



Letonya-Türkiye: 2-3



Galler-Ermenistan: 2-4



H Grubu:



Finlandiya-Slovenya: 2-0



San Marino-Kazakistan: 0-3



Danimarka-Kuzey İrlanda: 1-0



I Grubu:



Kosova-Romanya: 0-0



Andorra-İsviçre: 1-2



Belarus-İsrail: 1-2

