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EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftası 9 maçla başladı

EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftası 9 maçla başladı. İşte gecenin sonuçları...

EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftası 9 maçla başladı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri'nin 5. haftası 9 maçla başladı.

EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftasının ilk gününde B, E, G ve H gruplarında karşılaşmalar oynandı.

Gecenin öne çıkan maçında Fransa, sahasında ağırladığı İrlanda Cumhuriyeti'ni Aurelien Tchouameni ve Marcus Thuram'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Hollanda da sahasında Yunanistan'ı 3-0'lık skorla geçti. Ev sahibi ekibin gollerini Marten de Roon, Cody Gakpo ve eski Beşiktaşlı Wout Weghorts kaydetti.

GECENİN SONUÇLARI

B Grubu
Hollanda-Yunanistan: 3-0
Fransa-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0

E Grubu
Çekya-Arnavutluk: 1-1
Polonya-Faroe Adaları: 2-0

G Grubu
Litvanya-Karadağ: 2-2
Sırbistan-Macaristan: 1-2

H Grubu
Kazakistan-Finlandiya: 0-1
Danimarka-San Marino: 4-0
Slovenya-Kuzey İrlanda: 4-2

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