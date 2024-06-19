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EURO 2024 F Grubu puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubunda, Türkiye A Milli Futbol Takımı ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede Gürcistan'ı 3-1 yenen Milli Takım'ın grupta kaçıncı sırada yer aldığı merak ediliyor. Peki, Türkiye F grubunda kaçıncı sırada?

EURO 2024 F Grubu puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'nda kaçıncı sırada yer aldığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 6 grupta takımlar ilk iki sırada yer almak için mücadele ediyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE EURO 2024 PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA?

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye, ilk karşılaşmasını Gürcistan karşısında oynadı.

Türkiye, F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 3-1 yendi ve grubunda liderliğe yerleşti.

EURO 2024 F GRUBU

EURO 2024 F Grubu puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada? - 1

1- Türkiye - 3 puan
2- Portekiz - 3 puan
3- Çekya - 0 puan
4- Gürcistan - 0 puan

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