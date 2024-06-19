EURO 2024 F Grubu puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 F Grubu'nda kaçıncı sırada yer aldığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 6 grupta takımlar ilk iki sırada yer almak için mücadele ediyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada?



TÜRKİYE EURO 2024 PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA?



Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye, ilk karşılaşmasını Gürcistan karşısında oynadı.

Türkiye, F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 3-1 yendi ve grubunda liderliğe yerleşti.



EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU

