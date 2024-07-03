EURO 2024 final tarihi: EURO 2024 finali ne zaman, kaç maç kaldı?

EURO 2024 finalinin ne zaman oynanacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Toplam 31 gün sürecek olan turnuvanın bitmesine kısa bir zaman kaldı. Peki, EURO 2024 finali ne zaman, kaç maç kaldı?



EURO 2024 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



EURO 2024 finalinin oynanacağı tarih, son 16 turu maçlarının sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. EURO 2024 final tarihi belli oldu.



Buna göre; EURO 2024 final maçı 14 Temmuz'da oynanacak ve turnuva kupayı kazanan takımın belli olmasıyla sona erecek.



ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşmaları, 5-6 Temmuz 2024 tarihleri arasında oynanacak.