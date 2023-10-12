EURO 2024 için A Milli Takım kritik virajda: Hırvatistan karşısında Türkiye'nin muhtemel 11'i

A Milli Takım, Vincenzo Montella dönemindeki ilk maçında kritik virajda.



Ay Yıldızlılar, EURO 2024 elemeleri D Grubu'nda zirveyi averajla paylaştığı Hırvatistan'a konuk olacak.



İtalyan çalıştırıcı, dünya üçüncüsü rakipleri karşısında takımına güveniyor.

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Kadrosunda Luka Modric ve Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic gibi isimler bulunan Hırvatistan'da, Andrej Kramaric ve Bruno Petkovic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.



Osijek şehrindeki Opus Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.



Ay Yıldızlılar, Hırvatistan maçının ardından pazar günü Letonya'yı Konya'da konuk edecek.



Eleme gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, EURO 2024'e katılmaya hak kazanacak.

MUHTEMEL 11



Montella'nın takımını Uğurcan; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; İsmail, Orkun; İrfan Can, Hakan, Kerem ve Cenk on biriyle sahaya çıkarması bekleniyor.

