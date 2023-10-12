NTV.COM.TR’ye geri dön

EURO 2024 için A Milli Takım kritik virajda: Hırvatistan karşısında Türkiye'nin muhtemel 11'i

A Milli Takım, EURO 2024 elemelerinde grup liderliği için sahaya çıkacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlılar,, saat 21.45'te dünya üçüncüsü Hırvatistan'a konuk olacak.

EURO 2024 için A Milli Takım kritik virajda: Hırvatistan karşısında Türkiye'nin muhtemel 11'i

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

A Milli Takım, Vincenzo Montella dönemindeki ilk maçında kritik virajda.

Ay Yıldızlılar, elemeleri D Grubu'nda zirveyi averajla paylaştığı Hırvatistan'a konuk olacak.

İtalyan çalıştırıcı, dünya üçüncüsü rakipleri karşısında takımına güveniyor.

2 ÖNEMLİ İSİM YOK

Kadrosunda Luka Modric ve Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic gibi isimler bulunan Hırvatistan'da, Andrej Kramaric ve Bruno Petkovic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Osijek şehrindeki Opus Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Ay Yıldızlılar, Hırvatistan maçının ardından pazar günü Letonya'yı Konya'da konuk edecek.

Eleme gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, EURO 2024'e katılmaya hak kazanacak.

MUHTEMEL 11

Montella'nın takımını Uğurcan; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; İsmail, Orkun; İrfan Can, Hakan, Kerem ve Cenk on biriyle sahaya çıkarması bekleniyor.

"Önde baskıyla cesur oyun şart" (12 Ekim 2023 spor manşetleri)

"Önde baskıyla cesur oyun şart" (12 Ekim 2023 spor manşetleri)

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...