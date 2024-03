EURO 2024 için geri sayım başladı

TÜRKİYE F GRUBU'NDA



A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek.



Ay-yıldızlılar, ilk maçında C yolu play-off galibiyle 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Play-off'taki Gürcistan-Lüksemburg ve Yunanistan-Kazakistan eşleşmelerinin ardından finali kazanacak takım, Türkiye'nin rakibi olacak.



Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.



GRUPLAR



A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre



B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk



C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere



D Grubu: A yolu play-off galibi (Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya), Hollanda, Avusturya, Fransa



E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)



F Grubu: Türkiye, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg), Portekiz, Çekya



Bu arada şampiyonaya katılacak son 3 takımın belirleneceği play-off'un yarı final maçları 21 Mart, final maçları ise 26 Mart'ta yapılacak.



TOPLAM PARA ÖDÜLÜ 331 MİLYON EURO



EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü miktarı, EURO 2020 ile aynı seviyede, yani toplam 331 milyon euro olacak.



Turnuvaya katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemi şu şekilde:



Katılım ücreti: 9,25 milyon euro



Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon euro, beraberlik için 500 bin euro



Son 16 turuna katılma hakkı: 1,5 milyon euro



Çeyrek finale kalma hakkı: 2,5 milyon euro



Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon euro



EURO 2024 şampiyonuna 8 milyon euro tutarında ek ödeme yapılacak. Şampiyon takımın gruptaki 3 maçını da kazanması durumunda alabileceği maksimum para ödülü 28,25 milyon euro olacak.



İkinci olana ise 5 milyon euro tutarında ek ödeme verilecek.



SON ŞAMPİYON İTALYA



Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son şampiyonu İtalya oldu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupayı müzesine götürdü.



İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 11 Temmuz'da oynanan final maçını penaltılarla kazanan İtalya, 53 yıl aradan sonra turnuvadaki ikinci şampiyonluğuna ulaşmıştı.

