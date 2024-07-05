İspanya , 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ( EURO 2024 ) çeyrek final maçında ev sahibi Almanya 'yı uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da savunma güvenliğini elden bırakmadan gol aradı. İki ekip de girdiği pozisyonlarda ya etkili şutlar çıkartamadı ya da kalecileri geçemedi. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi. 51. dakikada İspanya öne geçti. Sağ kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Yamal, pasını yerden penaltı noktası gerisindeki Dani Olmo'ya çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Neuer'in sağından ağlara gitti: 1-0.

NORMAL SÜRE EŞİTLİKLE SONUÇLANDI 89. dakikada son dakikalarda baskısını artıran Almanya beraberliği yakaladı. Soldan Mittelstadt'ın yaptığı ortada arka direğe hareketlenen Kimmich meşin yuvarlağı kafayla altıpas önündeki Wirtz'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Unai Simon'un sağındaki direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1. Maçın 90 dakikalık normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanınca uzatmalara geçildi. GOL 119'DA GELDİ 119. dakikada İspanya bir kez daha öne geçti. Soldan Dani Olmo'nun ortaladığı topa ön direkte ve altıpas gerisinde uygun durumda yükselen Merino kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Neuer'in sağından filelere gitti: 2-1. Karşılaşmayı 2-1 kazanan İspanya, adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

FRANSA, PORTEKİZ'İ PENALTILARDA GEÇTİ Diğer çeyrek final mücadelesi ise Fransa ile Portekiz arasında oynandı. İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı çeyrek final karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz sona erdi. 63. dakikada Portekiz tehlikeli geldi. Leao, sol kanattan getirdiği topu ceza sahasındaki Vitinha'ya çıkardı. Vitinha'nın vuruşunda kaleci Maignan topu çıkarmayı başardı. Dönen topu kale sahasında tamamlamak isteyen Ronaldo'nun vuruşunda Maignan bir kez daha gole izin vermedi.

66. dakikada Fransa gole yaklaştı. Kolo Muani'nin ceza sahasında müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Dias'ın ayağına çarparak direğin yanından kornere gitti.



Maçın 90 dakikalık normal süresi ile uzatma devreleri 0-0 beraberlikle sonuçlandı ve penaltı atışlarına geçildi.



Fransa'da Dembele, Fofana, Kounde, Barcola ve Hernandez penaltı atışlarını gole çevirdi.



Portekiz'de Ronaldo, Bernardo Silva ve Mendes penaltılarda topu ağlara gönderdi, Felix ise atıştan faydalanamadı.

YARI FİNALİN ADI İSPANYA-FRANSA



Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Fransa, adını yarı finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu. İspanya ile Fransa arasındaki yarı final maçı, 9 Temmuz'da Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.