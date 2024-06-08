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EURO 2024 kadrosundan çıkarılan Can Uzun'dan milli takım açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 26 kişilik oyuncu kadrosunu duyurdu. Kadroda yer almayan isimler arasındyer alan Can Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi seçtim ve ilk büyük turnuvamda oynamayı çok istedim. Kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim ve 2026 Dünya Kupası’nda yer almak için elimden geleni yapacağım" dedi.

EURO 2024 kadrosundan çıkarılan Can Uzun'dan milli takım açıklaması
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Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 26 kişilik oyuncu kadrosunu duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Can Uzun, Cenk Özkacar, Doğan Alemdar ve Oğuz Aydın kadroda yer almadı.

Kadroda yer almayan Can Uzun sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Can Uzun'un yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Sevgili arkadaşlar, maalesef dün 26 kişilik nihai kadrodan çıkarıldım. Birçok güzel görüşmenin ardından çok farklı bir beklentiyle geldim. Tüm kalbimle Türkiye’yi seçtim ve ülkem için ilk büyük turnuvamda oynamayı çok istedim. Güçlü bir sezon ve iyi performansların ardından şimdi kadroda olamamam beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim ve şimdi gelecek sezona yoğun bir şekilde hazırlanacağım. Görevim, bundan sonra daha çok çalışmak, yeni kulübümde 1. Bundesliga’da iyi bir sezon geçirmek ve kendimi tekrar kanıtlamak! En büyük dileğim, milli takımımızın Avrupa Şampiyonası’nda başarılı olması. Takıma şimdi her şeyin en iyisini ve Avrupa Şampiyonası için başarılar diliyorum! Benim zamanım gelecek ve 2026 Dünya Kupası’nda yer almak ve oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım, bu benim hedefim! Türkiye’ye verdiğim sözü tutacağım. Kalbim attıkça: Ne mutlu Türk’üm diyene! 🇹🇷 Ülkeme başarılı bir Avrupa Şampiyonası diliyorum! Haydi Türkiye!"

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