EURO 2024 kura çekimi ne zaman, Türkiye hangi torbada yer alacak?

EURO 2024 kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Türkiye A Milli Takımı'nın Letonya zaferi sonrasında sorgulanmaya başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda 1 maç fazlasıyla 16 puanla lider durumda bulunan A Milli Takım, EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. Son olarak Galler ile karşılaşacak olan milliler, grup liderliği için mücadele edecek. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak?



EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık'ta Hamburg'da gerçekleştirilecek.



Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.



EURO 2024'te 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek.



TÜRKİYE HANGİ TORBADA YER ALACAK?



EURO 2024'e katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımız'ın henüz yer alacağı torba belli olmadı. A Milli Takım'ın hangi torbada yer alacağı, gruptaki son maçı olan Galler mücadelesinin ardından belli olacak.



EURO 2024'E KATILMAYI GARANTİLEYEN ÜLKELER



Türkiye, 7. maçlar sonunda EURO 2024'e katılma hakkını elde eden 7. takım oldu.



Ev sahibi Almanya'nın ardından eleme gruplarından şu ana kadar Belçika, Fransa, Portekiz, İskoçya, İspanya ve Türkiye EURO 2024 biletini elde etti.