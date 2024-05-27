EURO 2024 maçları ne zaman başlıyor? Milli maç ne zaman?

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak. İşte, EURO 2024 maçlarının tarihi...



TURNUVA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Almanya'daki 10 şehirde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak.



Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak.



Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.



MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARA BAŞLADI



EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek, A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı.



A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen futbolcular, üç etap halinde kampa katılacak. İlk grupta yer alan ve kulüpleriyle olan maçlarını tamamlamış futbolcular, geçen cuma gününden itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde idmanlarına başladı.



İkinci grupta bulunan futbolcular ise liglerinde görev alacakları maçların ardından 29 Mayıs Çarşamba günü kampa dahil olacak. Son olarak, Arda Güler ve Salih Özcan, Borussia Dortmund ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İtalya'da kampa katılacak. 29 Mayıs'ta tam kadro olarak İstanbul'da toplandıktan sonra 3 Haziran'a kadar çalışmalarını Riva'da sürdürecek.



MİLLİ TAKIM'IN EURO 2024 PROGRAMI



Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.



Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.



18 Haziran Salı:



Türkiye-Gürcistan (Dortmund)



22 Haziran Cumartesi:



Türkiye-Portekiz (Dortmund)



26 Haziran Çarşamba:



Çekya-Türkiye (Hamburg)



