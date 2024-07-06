EURO 2024 maçları nereden izlenir? TRT1 1 frekans EURO 2024 ayarı nasıl yapılır? (TRT 1 şifreli kanal açma)

UEFA tarafından uygulanan uluslararası yayın hakları sınırlılık politikasına göre dünyadaki tüm resmi yayıncılar, ülke sınırlarını aşan frekanslarını EURO 2024 maçları esnasında şifreliyor. EURO 2024 karşılaşmalarının yer aldığı TRT 1 kanalının canlı yayınları, Türksat 4A uydusu üzerinden ve sadece Türkiye’yi kapsayan mevcut frekans üzerinden UEFA’nın belirlediği uydu güç seviyeleri ve şifreleme politikaları çerçevesinde izlenebiliyor.



Aynı zamanda, TRT’nin dijital platformu tabii ile Türkiye’deki izleyiciler tüm cihazlardan ve akıllı TV’lerden EURO 2024 karşılaşmalarını izleyebilirler. Peki, Peki, EURO 2024 maçları nereden izlenir? TRT1 1 frekans EURO 2024 ayarı nasıl yapılır?