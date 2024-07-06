EURO 2024 maçları nereden izlenir? TRT1 1 frekans EURO 2024 ayarı nasıl yapılır? (TRT 1 şifreli kanal açma)

UEFA tarafından uygulanan uluslararası yayın hakları sınırlılık politikasına göre dünyadaki tüm resmi yayıncılar, ülke sınırlarını aşan frekanslarını EURO 2024 maçları esnasında şifreliyor. EURO 2024 karşılaşmalarının yer aldığı TRT 1 kanalının canlı yayınları, Türksat 4A uydusu üzerinden ve sadece Türkiye’yi kapsayan mevcut frekans üzerinden UEFA’nın belirlediği uydu güç seviyeleri ve şifreleme politikaları çerçevesinde izlenebiliyor.
Aynı zamanda, TRT’nin dijital platformu tabii ile Türkiye’deki izleyiciler tüm cihazlardan ve akıllı TV’lerden EURO 2024 karşılaşmalarını izleyebilirler. Peki, Peki, EURO 2024 maçları nereden izlenir? TRT1 1 frekans EURO 2024 ayarı nasıl yapılır?
TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
Kurulum menüsüne giriş yapan izleyiciler, tek kanal arama menüsüne giriş yaparak uydu alanına “ "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket “ seçerek şebekede ara kısmını açık duruma getiriyor.
İkinci bir yöntem olarak TRT 1 frekans güncellemesi manuel olarak kumanda üzerinden gerçekleştirebilir. Televizyondan ayarlar bölümüne giriş yapılır ve ardından menüden “ TP Ekle” seçeneği işaretlenerek ayarlar veya kanala ayarları bölümünden “ TP Ekle” seçeneği seçilerek mavi tuşa basılır ve TP ekleme ekranına geçilir.
TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ
EURO 2024 maçları için güncel TRT 1 uydu frekans bilgileri şu şekilde;
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: ¾
Frekans ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra kumanda üzerinden “ Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedebilirsiniz
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