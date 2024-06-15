EURO 2024 ne zaman bitecek? İşte Avrupa Futbol Şampiyonası bitiş tarihi

Dünya futbolunun uluslararası en büyük ikinci organizasyonu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) futbolseverlerce heyecanla takip ediliyor. Berlin'deki final maçıyla sona erecek organizasyonda 24 takım, 6 grupta mücadele edecek. Almanya'daki 10 statta futbol şöleni yaşanacak.



EURO 2024 NE ZAMAN BİTECEK?



Turnuva, 31 gün sürecek. 24 milli takımın mücadele edeceği şampiyona, 14 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.



GRUPLARDAN 16 TAKIM ÇIKACAK



Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek.



Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba günü sona erecek.



29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak.



EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.

