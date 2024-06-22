EURO 2024 ne zaman bitiyor? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası final tarihi)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Toplamda 31 gün sürecek olan EURO 2024'te grup maçlarının 2. haftası oynanıyor. Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Peki, EURO 2024 ne zaman bitiyor?



EURO 2024 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Turnuva, 31 gün sürecek. 24 milli takımın mücadele edeceği şampiyona, 14 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.



GRUPLARDAN 16 TAKIM ÇIKACAK



Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek.



Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba günü sona erecek.



29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak.



EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.