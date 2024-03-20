EURO 2024 Play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024’te gruplar belli olurken, şampiyonada oynamaya hak kazanacak son 3 takım da play-off’lardan gelecek.
12 takımın mücadele edeceği 6 yarı final karşılaşması yarın oynanacak ve kazananlar finale yükselecek.
Bu maçları kazanan 3 takım, 26 Mart’taki final maçları sonrası Avrupa Şampiyonası bileti almaya hak kazanacak.
Play-off'ların tümü tek ayaklı eleme maçları olacak. Normal süre sonunda eşitlik bozulmazsa uzatmalara ve gerekirse penaltı atışlarına gidilecek.
TÜRKİYE'NİN GRUBUNA GELECEK PLAY OFF YOLU HANGİSİ?
EURO 2024’te F Grubu’nda Portekiz ve Çekya ile birlikte yer alacak A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi play-off C yolundan; Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan ekiplerinden biri olacak.
EURO 2024 PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Play-off A Yolu
22.45 Polonya - Estonya
22.45 Galler - Finlandiya
Play-off B Yolu
22.45 Bosna-Hersek - Ukrayna
22.45 İsrail - İzlanda
Play-off C Yolu
20.00 Gürcistan - Lüksemburg
22.45 Yunanistan - Kazakistan
(İYA-ORT-S)
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