EURO 2024 play-off turunda eşleşmeler belli oldu

EURO 2024 play-off turunda eşleşmeler yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:



A Yolu: Polonya-Estonya / Galler-Finlandiya



B Yolu: İsrail-İzlanda / Bosna Hersek-Ukrayna



C Yolu: Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan

MAÇLAR NE ZAMAN?



21 Mart 2024'te tek maç sistemiyle yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart'taki finalde karşı karşıya gelecek. Finali kazanacak ekipler de şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.



Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024'ün grup kura çekimi ise 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

