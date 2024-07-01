EURO 2024 son 16 turu: İspanya çeyrek finalde (İspanya: 4 - Gürcistan: 1)

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024 'te İspanya , Köln Stadı'nda Gürcistan ile karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan İspanya , etkili ataklar geliştirse de kaleci Giorgi Mamardashvili'yi geçemedi. Kontrataklarla gol aramak isteyen Gürcüler, 18. dakikada Robin Le Normand'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 üstünlük kurdu. Topun hakimi olan İspanya, 39. dakikada Rodri'nin attığı golle beraberliği yakaladı. Maçın devre arasına beraberlikle girildi. İspanya, 51. dakikada Fabian Ruiz'in kaydettiği golle öne geçerken rakibinin de gardını düşürdü. Etkili oyununu sürdüren İspanyollar, 75. dakikada Nico Williams, 83. dakikada ise Dani Olmo ile birer gol daha bularak maçı 4-1 kazandı. Bu sonuçla Gürcistan evine dönerken, İspanya adını çeyrek finale yazdırdı.

ÇEYREK FİNAL MAÇI 5 TEMMUZ'DA



İspanya, çeyrek finalde turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya ile karşılaşacak.



Stuttgart Arena'da yapılacak müsabaka, 5 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.



REKORTMENLER KAŞILAŞACAK



EURO 2024'te çeyrek finalde kozlarını paylaşacak İspanya ile Almanya, Avrupa Şampiyonası'nı en çok kazanan takımlar olarak dikkati çekiyor.



Şampiyona için "Erken final" olarak nitelendirilebilecek eşleşmedeki ekipler, daha önce üçer kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Turnuvada rekortmen iki takımdan biri çeyrek finalde elenecek.



İSPANYA İLK KEZ GOL YEDİ



İspanya Milli Takımı, EURO 2024'te ilk kez gol yedi.



B Grubu'nu 3 galibiyetle tamamlayan İspanya, rakip fileleri 5 kez havalandırırken kalesinde gole izin vermedi. Son 16 turunda Le Normand'ın kendi kalesine attığı gol İspanya ağlarına giden ilk top oldu.



MAMARDASHVİLİ DAHA FAZLA FARKI ÖNLEDİ



Gürcistan kalecisi Giorgi Mamardashvili, gösterdiği iyi performansa rağmen takımının mağlubiyetini engel olamadı.



Grup aşamasında 20 kez ile en fazla kurtarışa imza atan kaleci olan Mamardashvili, İspanya mücadelesinde de iyi performansını sürdürdü. Tecrübeli file bekçisi, maçın ilk yarısında yaptığı 5 kurtarışla takımını oyunda tuttu.



İkinci yarıya da iyi başlayan Mamardashvili, daha sonra arka arkaya gelen golleri önleyemedi.

