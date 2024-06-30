EURO 2024 son 16 turunda İngiltere sürprize izin vermedi: İngiltere: 2 - Slovakya: 1

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Son 16 Turu'nda İngiltere ile Slovakya, Gelsenkirchen şehrindeki AufSchalke Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelenin 25. dakikasında David Strelec'in ara pasında kaleci Jordan Pickford ile karşı karşıya kalan Ivan Schranz topu ağlara göndererek Slovakya'yı 1-0 öne geçirdi.

İNGİLTERE 90+5'TE GERİ DÖNDÜ



İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı İngiltere beraberlik için rakip kaleye yüklenirken, umutlandıran gol 90+5. dakikada geldi. Sağ kanattan kullanılan köşe atışında Marc Guehi'nin kafayla aşırttığı topa Jude Bellingham'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve 90 dakika 1-1 sona erdi.

Uzatmalara giden mücadelenin 91. dakikasında Harry Kane topu ağlara göndererek İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Bu gol maçın da skoru oldu.



İngiltere, çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak.

Stat: Arena AufSchalke



Hakemler: Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, Kerem Ersoy



İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier (Dk. 66 Palmer), Mainoo (Dk. 84 Eze), Rice, Saka, Bellingham (Dk. 106 Konsa), Foden (Dk. 90+4 Toney), Kane (Dk. 106 Gallagher)



Slovakya: Dubravka, Pekarik (Dk. 109 Tupta), Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka (Dk. 82 Bero), Lobotka, Duda (Dk. 82 Benes), Schranz (Dk. 90+3 Gyömber), Haraslin (Dk. 62 Suslov), Strelec (Dk. 62 Bozenik)



Goller: Dk. 25 Schranz (Slovakya), Dk. 90+5 Bellingham, Dk. 91 Kane (İngiltere)



Sarı kartlar: Dk. 3 Guehi, Dk. 7 Mainoo, Dk. 17 Bellingham (İngiltere), Dk. 13 Kucka, Dk. 45+1 Skriniar, Dk. 77 Pekarik, Dk. 108 Vavro, Dk. 114 Gyömber (Slovakya)

