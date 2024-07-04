EURO 2024 yarı final maçları ne zaman? İşte Avrupa Futbol Şampiyonası maç takvimi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. 5-6 Temmuz'daki maçların ardından toplam 4 takım, finale kalmak adına yarı final mücadelesi verecek. İşte, Avrupa Şampiyonası maç takvimi...
EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
EURO 2024'te yarı final maçlarının, 9-10 Temmuz tarihlerinde yapılması bekleniyor.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:
5 Temmuz Cuma:
19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)
22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)
6 Temmuz Cumartesi:
19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)
22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)
- Etiketler :
- Haberler -
- Avrupa Futbol Şampiyonası
- Futbol
- Euro 2024