EURO 2024 yarı final maçları ne zaman? İşte Avrupa Futbol Şampiyonası maç takvimi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. 5-6 Temmuz'daki maçların ardından toplam 4 takım, finale kalmak adına yarı final mücadelesi verecek. İşte, Avrupa Şampiyonası maç takvimi...



EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



EURO 2024'te yarı final maçlarının, 9-10 Temmuz tarihlerinde yapılması bekleniyor.



ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:



5 Temmuz Cuma:



19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)



22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)



6 Temmuz Cumartesi:



19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)



22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)

