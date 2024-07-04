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EURO 2024 yarı final maçları ne zaman? İşte Avrupa Futbol Şampiyonası maç takvimi

EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Pek çok futbolsever ise şimdiden yarı final maç tarihlerine odaklandı. Peki, EURO 2024 yarı final maçları ne zaman?

EURO 2024 yarı final maçları ne zaman? İşte Avrupa Futbol Şampiyonası maç takvimi

2024 Şampiyonası'nda () çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. 5-6 Temmuz'daki maçların ardından toplam 4 takım, finale kalmak adına yarı final mücadelesi verecek. İşte, Avrupa Şampiyonası maç takvimi...

EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

EURO 2024'te yarı final maçlarının, 9-10 Temmuz tarihlerinde yapılması bekleniyor.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)

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