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EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak?

EURO 2024 yarı final maçlarının oynanacağı tarih, çeyrek final turunun bitmesine kısa bir zaman kala araştırılıyor. İspanya ve Fransa'nın yarı finale yükselmesinin ardından bugün 2 takım daha yarı final turuna adını yazdıracak. Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu akşam Hollanda'yı elemesi halinde yarı finale yükselecek. Peki, EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak?

EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak?

2024 çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasına az bir zaman kala, yarı final turunun maç takvimi araştırılmaya başladı. Peki, yarı final maçları ne zaman oynanacak?

EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

EURO 2024'te yarı final maçları, 9-10 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)

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