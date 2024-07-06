2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasına az bir zaman kala, yarı final turunun maç takvimi araştırılmaya başladı. Peki, EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak?



EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



EURO 2024'te yarı final maçları, 9-10 Temmuz tarihlerinde yapılacak.



ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:



6 Temmuz Cumartesi:



19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)



22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)