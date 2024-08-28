EURO 2024'e damga vurmuştu: Liverpool, Mamardashvili'yi açıkladı

Liverpool, Gürcistan Milli Takımı formasıyla EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Giorgi Mamardashvili'yi transfer ettiğini duyurdu.

Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Giorgi Mamardashvili'nin transferi için, çalışma izni ve uluslararası izne tabi olarak anlaşmaya vardık Valencia kalecisi 2025-26 sezonu öncesinde Anfield'da forma giyecek." ifadeleri yer aldı.

Son 2 sezondur LaLiga'da Valencia'nın kalesini koruyan Gürcü kaleci, 102 maçta 31 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Mamardashvili, 2024/2025 sezonunun sonuna kadar Valencia'da forma giymeye devam edecek. Sezonun bitimiyle birlikte Liverpool'a transfer olacak.