EURO 2024 hazırlıkları: A Milli Takım'da 2 eksik

A Milli Futbol Takımı, yarın Polonya ile deplasmanda yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.



Opalenica kasabasında teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.



İdman, salonda mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma çalışması yaptı. İki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması gerçekleştirdi.



Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Polonya maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

2 EKSİK



İdmana Zeki Çelik sakatlığı, Yusuf Yazıcı ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle katılmadı.



Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.