EURO 2024'te bu hafta hangi maçlar var? İşte EURO 2024'ün 1. hafta maç programı

Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenlenecek turnuvada 14 Temmuz'a kadar 31 gün boyunca futbolun kalbi atacak. A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.
EURO 2024 İLK MAÇLARIN PROGRAMI
EURO 2024 gruplarında TSİ maç programları şöyle:
A Grubu:
Bugün:
22.00 Almanya-İskoçya (Münih Futbol Arena)
Yarın:
16.00 Macaristan-İsviçre (Köln Stadı)
B Grubu:
Yarın:
19.00 İspanya-Hırvatistan (Berlin Olimpiyat)
22.00 İtalya-Arnavutluk (BVB Stadı)
C Grubu:
Yarın:
19.00 Slovenya-Danimarka (Stuttgart Arena)
22.00 Sırbistan-İngiltere (AufSchalke Arena
D Grubu:
16 Haziran Pazar:
16.00 Polonya-Hollanda (Volkspark)
17 Haziran Pazartesi:
22.00 Avusturya-Fransa (Düsseldorf Arena)
E Grubu:
17 Haziran Pazartesi:
16.00 Romanya-Ukrayna (Münih Futbol Arena)
19.00 Belçika-Slovakya (Frankfurt Arena)
F Grubu:
18 Haziran Salı:
19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)
22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)
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