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EURO 2024'te bu hafta hangi maçlar var? İşte EURO 2024'ün 1. hafta maç programı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran'da yapılacak tek maçla başlayacak. Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenlenecek turnuvada 14 Temmuz'a kadar 31 gün boyunca futbolun kalbi atacak. Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyon, bu akşam ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında Münih Futbol Arena'da oynanacak açılış müsabakasıyla start alacak. Peki, EURO 2024'te bu hafta hangi maçlar var?

EURO 2024'te bu hafta hangi maçlar var? İşte EURO 2024'ün 1. hafta maç programı

Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenlenecek turnuvada 14 Temmuz'a kadar 31 gün boyunca futbolun kalbi atacak. A Milli Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

İLK MAÇLARIN PROGRAMI

EURO 2024 gruplarında TSİ maç programları şöyle:

A Grubu:

Bugün:

22.00 Almanya-İskoçya (Münih Futbol Arena)

Yarın:

16.00 Macaristan-İsviçre (Köln Stadı)

B Grubu:

Yarın:

19.00 İspanya-Hırvatistan (Berlin Olimpiyat)

22.00 İtalya-Arnavutluk (BVB Stadı)

C Grubu:

Yarın:

19.00 Slovenya-Danimarka (Stuttgart Arena)

22.00 Sırbistan-İngiltere (AufSchalke Arena

D Grubu:

16 Haziran Pazar:

16.00 Polonya-Hollanda (Volkspark)

17 Haziran Pazartesi:

22.00 Avusturya-Fransa (Düsseldorf Arena)

E Grubu:

17 Haziran Pazartesi:

16.00 Romanya-Ukrayna (Münih Futbol Arena)

19.00 Belçika-Slovakya (Frankfurt Arena)

F Grubu:

18 Haziran Salı:

19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)

22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)

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