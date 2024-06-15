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EURO 2024’te günün maçları (15 Haziran 2024)

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün 2. gününde 3 maç oynanacak. İşte ayrıntılar ve EURO 2024’te günün maçları...

EURO 2024’te günün maçları (15 Haziran 2024)

'ün açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya'yı 5-1 mağlup etti.

Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenlenecek turnuvada 14 Temmuz'a kadar 31 gün boyunca futbolun kalbi atacak.

Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyon, bu akşam ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında Münih Arena'da oynanacak açılış müsabakasıyla start alacak. Peki bugün hangi maçlar var? 

Turnuvada bugün A Grubu ve B Grubu'nda olmak üzere toplam 3 maç oynanacak.

GÜNÜN PROGRAMI

16.00 Macaristan-İsviçre (Köln Stadı)

19.00 İspanya-Hırvatistan (Berlin Olimpiyat)

22.00 İtalya-Arnavutluk (BVB Stadı)

EURO 2024’te günün maçları (15 Haziran 2024) - 1
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