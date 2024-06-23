EURO 2024'te günün son maçı: Belçika, Romanya'yı devirdi

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci haftasında E Grubu'nda Belçika ile Romanya, Köln şehrindeki Cologne Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı maça hızlı başlayan Belçika, 2. dakikada Romelu Lukaku'nun pasında topla buluşan Youri Tielemans'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol ilk yarının da skoru oldu.

63. dakikada Lukaku'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 80. dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Kevin De Bruyne topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı.