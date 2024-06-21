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EURO 2024'te günün son maçı: Hollanda ve Fransa yenişemedi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) günün son mücadelesinde Hollanda ve Fransa golsüz berabere kaldı.

EURO 2024'te günün son maçı: Hollanda ve Fransa yenişemedi

'te heyecan devam ediyor.

D Grubu'nun iki favorisi ve , Leipzig Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti.

Hollanda, 69. dakikada Xavi Simmons'un ayağından golü buldu. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

EURO 2024'te günün son maçı: Hollanda ve Fransa yenişemedi - 1

Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla D Grubu'nda lider ve ikinci puanlarını 4'e yükseltti.

Grupta üçüncü sıradaki Avusturya'nın 3 puanı bulunurken, son sıradaki Polonya henüz puan alamadı.

25 Haziran'da Hollanda, Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Aynı gün Fransa da Polonya ile karşılaşacak.

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