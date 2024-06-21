EURO 2024'te günün son maçı: Hollanda ve Fransa yenişemedi

Hollanda, 69. dakikada Xavi Simmons'un ayağından golü buldu. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

D Grubu'nun iki favorisi Hollanda ve Fransa , Leipzig Stadı'nda karşı karşıya geldi.

EURO 2024 'te heyecan devam ediyor.

Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla D Grubu'nda lider Fransa ve ikinci Hollanda puanlarını 4'e yükseltti.

Grupta üçüncü sıradaki Avusturya'nın 3 puanı bulunurken, son sıradaki Polonya henüz puan alamadı.

25 Haziran'da Hollanda, Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Aynı gün Fransa da Polonya ile karşılaşacak.