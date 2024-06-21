EURO 2024'te günün son maçı: Hollanda ve Fransa yenişemedi

EURO 2024'te heyecan devam ediyor.
D Grubu'nun iki favorisi Hollanda ve Fransa, Leipzig Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti.
Hollanda, 69. dakikada Xavi Simmons'un ayağından golü buldu. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla D Grubu'nda lider Fransa ve ikinci Hollanda puanlarını 4'e yükseltti.
Grupta üçüncü sıradaki Avusturya'nın 3 puanı bulunurken, son sıradaki Polonya henüz puan alamadı.
25 Haziran'da Hollanda, Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Aynı gün Fransa da Polonya ile karşılaşacak.
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