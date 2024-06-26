EURO 2024'te ilginç olay: Sıralamayı sarı kart sayısı belirledi

EURO 2024 C Grubunda son maçların tamamlanmasıyla birlikte ilginç bir olay yaşandı.

Dün oynanan İngilter - Slovenya ve Danimarka - Sırbistan maçlarının golsüz sona ermesinin ardından İngiltere grubu lider tamamlarken Danimarka ikinci oldu.

Slovenya üçüncü, Sırbistan ise dördüncü sırada yer aldı.

İngiltere ve Danimarka grupta ilk iki sırada yer alarak bir üst tura çıkarken, Slovenya ise en iyi 4 üçüncü arasında bulunduğu için son 16 biletini kaptı.



Danimarka ve Slovenya'nın gruptaki sıralamasını ise sarı kartlar belirledi



SLOVENYA DAHA FAZLA KART GÖRDÜ



Oynanan 3 mücadelenin ardından C Grubunda 3 puan toplayan Danimarka ve Slovenya'nın puan ve averajlarının aynı olması nedeniyle sıralamanın belirlenmesi için gördükleri kart sayısına bakıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada Slovenya'da yardımcı antrenör Milivoje Novakovic'in gördüğü sarı kartın dahil edildiği, kart puanında Danimarka'nın daha iyi durumda olmasından dolayı ikinci olduğu belirtildi.