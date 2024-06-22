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EURO 2024’te ilk maçların en iyi golü Mert Müldür’den

Milli futbolcu Mert Müldür’ün Gürcistan karşısında attığı gol, gruplardaki ilk maçların en güzel golü seçildi.

EURO 2024’te ilk maçların en iyi golü Mert Müldür’den

ikinci hafta maçları devam ederken, gruplarda oynanan ilk maçlarda atılan en güzel 3 gol seçildi. 6 grupta oynanan 12 ilk hafta maçında toplamda 35 gol atılırken, milli futbolcu Mert Müldür’ün ağlarına gönderdiği gol, ilk maçların en güzel golünde ilk sırada yer aldı.

Ayrıca milli futbolcu Arda Güler’in Gürcistan karşısında skoru 2-1’e getirdiği gol de ilk maçların en güzel golleri arasında 3’üncü sırada yer buldu.

Öte yandan ikinci sırada ise Romanya’dan Nicolae Stanciu’nun Ukrayna ağlarına gönderdiği gol yer aldı.

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