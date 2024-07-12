EURO 2024'te İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 64 yıllık tarihinde 17. kez düzenlenen turnuvada, Almanya ile birlikte 3 kez kupaya kazanan ve bu alanda ilk sırada yer alan İspanya, kupayı 4. kez kazanarak en fazla kazanan takım rekorunu kırmayı hedefliyor.



Daha önce Avrupa şampiyonluğu bulunmayan İngiltere ise üst üste ikinci kez oynayacağı finalde, evine ilk kupasıyla dönmenin peşinde.

İSPANYA'DA HEDEF 4. KUPA



Fransa'yı eleyerek finale yükselen İspanya, tarihinin 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna bir adım uzakta.



Kazandığı 3 şampiyonlukla turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. Oynadığı 4 finalde 3 kez kupaya uzanan İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de şampiyon olurken, 1984'te ise ikinci oldu.



İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak.



Üç kez Batı Almanya olmak üzere 6 kez final oynamayı başaran Almanya ise bunların üçünde kupayı kazanmayı başardı. Almanya 1972, 1980 ve 1996'da finalde rakiplerini geçerek, kupayı müzesine götüren taraf oldu.



İNGİLTERE ÜST ÜSTE 2. KEZ FİNALDE



Hollanda'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez finale yükselen İngiltere, tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek.



Hollanda karşılaşmasıyla tarihinde 4. kez yarı final oynayan İngilizler, daha önce 1 kez finalde mücadele etti ve EURO 2020'de İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu.



Turnuva tarihinde şampiyonluk yaşamayan İngiltere, 1968 ve 1996'da da yarı final oynadı ancak finale kalamadı.



LUİS DE LA FUENTE VE GARETH SOUTHGATE İLK PEŞİNDE



İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente ve İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate de kariyerlerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu için takımlarının başında olacak.



Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından İspanya'nın başına geçen 63 yaşındaki deneyimli teknik adam De la Fuente, İspanya genç milli takımlarında uzun yıllar görev yaptı. Deneyimli teknik adam, İspanya ile geçtiğimiz sezon UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı. İspanya, finalde, Hırvatistan'ı penaltılarla mağlup ederek 2022-2023 sezonunda Uluslar Ligi'ni kazandı.



İngiltere Milli Takımı'nın başında 30 Kasım 2016'dan bu yana bulunan Gareth Southgate ise üst üste ikinci kez finalde yer alacak.



İngiliz basını 53 yaşındaki teknik adamı turnuva başından bu yana yoğun şekilde eleştirse de Southgate takımını bir kez daha finale çıkarmayı başardı.



İki teknik adam da kariyerlerinde bir ilk için pazar günü Berlin'de saha kenarında olacak.