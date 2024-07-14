EURO 2024'te şampiyon İspanya!

İspanya EURO 2024 finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.



İspanya 47. dakikada Nico Williams'ın golüyle 1-0 öne geçerken, İngiltere 73. dakikada Cole Palmer'ın golüyle skora denge sağladı. Sarı-kırmızılılar 86. dakikada Oyarzabal'ın golüyle kupaya uzandı.



LAMINE YAMAL, PELE'Yİ GERİDE BIRAKTI



Lamine Yamal, 1958 Dünya Kupası finalinde forma giyen Pele'yi (17 yıl, 249 gün) geride bırakarak, uluslararası bir turnuva finalinde oynayan en genç futbolcu (17 yıl 1 gün) oldu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ FİNALİNİ KAYBETTİ



İngiltere, EURO 2020 finalinde yaşadığı İtalya hezimetinin ardından, EURO 2024'te de finalde İspanya'ya mağlup olarak turnuvada üst üste ikinci finalini kaybetti.



4. KEZ KUPANIN SAHİBİ



İspanya, Avrupa Şampiyonası'nı dördüncü kez kazandı ve en yüksek sayının sahibi oldu.



GARET SOUTHGATE İLKE İMZA ATTI



Gareth Southgate, Avrupa Şampiyonası tarihinde iki final kaybeden ilk teknik direktör oldu.

İSPANYA KUPAYI KALDIRDI İspanya'nın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.



Törene UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İspanya Kralı 6. Felipe, Galler Prensi William katıldı.



Kupayı sahaya kurulan platforma son şampiyon İtalya'nın kaptanı Giorgio Chiellini getirdi. Önce şampiyon İspanya'nın alkışları arasında platforma gelen karşılaşmanın hakemleri ve ikinci İngiltere'nin madalyaları verildi.



Daha sonra sahneye şampiyon İspanya çıktı. UEFA Başkanı Ceferin, kupayı kaptan Alvaro Morata'ya verdi. Takım arkadaşlarının önüne gelen Morata, büyük bir coşkuyla kupayı kaldırdı.



Takım arkadaşları ve taraftarlarının eşlik ettiği kutlamaya stattaki havai fişekli gösteri de renk kattı.



İspanyol futbolcular, kupa töreninin ardından sevincini kendilerini desteklemek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda gelen taraftarlarıyla yaşadı.



BİREYSEL ÖDÜLLER



EURO 2024'te farklı kategorilerde bireysel ödüller sahibini buldu.



Turnuvanın en iyi futbolcusu İspanya'dan orta saha oyuncusu Rodri seçildi. En iyi genç oyuncu ödülü ise Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç oyuncusu ve golcüsü rekorlarını kıran İspanyol Lamine Yamal'a verildi.