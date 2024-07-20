EURO 2024'ün en iyi golü Mert Müldür'den!

UEFA, taraftar oylarıyla seçilen EURO 2024'ün en iyi golünü açıkladı.



Listenin zirvesinde Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol yer aldı.



Sırlamada, İspanya'nın, Fransa ile oynadığı yarı final karşılaşmasında genç futbolcu Lamine Yamal'ın attığı gol de ikinci oldu.

ARDA DA 3. OLDU



Milli futbolcu Arda Güler'in Gürcistan mücadelesinde uzaktan attığı gol ise 3. seçildi.



Türkiye'nin Hollanda'ya yenilerek çeyrek finalde veda ettiği turnuvayı İspanya kazanmıştı.