EURO 2024'ün en iyi golü Mert Müldür'den!

UEFA, taraftar oylarıyla seçilen EURO 2024'ün en iyi golünü açıkladı.
Listenin zirvesinde Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol yer aldı.
Sırlamada, İspanya'nın, Fransa ile oynadığı yarı final karşılaşmasında genç futbolcu Lamine Yamal'ın attığı gol de ikinci oldu.
ARDA DA 3. OLDU
Milli futbolcu Arda Güler'in Gürcistan mücadelesinde uzaktan attığı gol ise 3. seçildi.
Türkiye'nin Hollanda'ya yenilerek çeyrek finalde veda ettiği turnuvayı İspanya kazanmıştı.
MÜLDÜR'ÜN GOLÜ
Mert Müldür's stunning volley is the fans' Goal of the Tournament ⚽️🏆#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/IZTe8X7Eqv— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 20, 2024
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