EURO 2024'ün para ödülleri açıklandı.
Şampiyon takımın, grup maçlarının üçünü de kazanması durumunda elde edebileceği maksimum miktar 28.25 milyon euro olacak.
Katılan takımlara ve performanslara dağıtılacak miktarlar şöyle:
Katılım ücreti: 9.25 milyon euro
Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon euro ve beraberlik için 500 bin euro
Son 16 turuna kalma: 1.5 milyon euro
Çeyrek finale çıkma hakkı: 2.5 milyon euro
Yarı finale çıkma hakkı: 4 milyon euro
İkinciye 5 milyon euro ek ödeme yapılacak
2024 Avrupa şampiyonu 8 milyon euro ekstra ödeme alacak
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