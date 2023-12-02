EURO 2024'ün para ödülleri açıklandı.

Şampiyon takımın, grup maçlarının üçünü de kazanması durumunda elde edebileceği maksimum miktar 28.25 milyon euro olacak.



Katılan takımlara ve performanslara dağıtılacak miktarlar şöyle:



Katılım ücreti: 9.25 milyon euro



Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon euro ve beraberlik için 500 bin euro



Son 16 turuna kalma: 1.5 milyon euro



Çeyrek finale çıkma hakkı: 2.5 milyon euro



Yarı finale çıkma hakkı: 4 milyon euro



İkinciye 5 milyon euro ek ödeme yapılacak



2024 Avrupa şampiyonu 8 milyon euro ekstra ödeme alacak