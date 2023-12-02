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EURO 2024'ün para ödülleri açıklandı

UEFA İcra Komitesi bugün Hamburg'da yaptığı toplantıda 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da oynanacak 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası final turnuvasına katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemini açıkladı.

EURO 2024'ün para ödülleri açıklandı

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'ün para ödülleri açıklandı. 

Şampiyon takımın, grup maçlarının üçünü de kazanması durumunda elde edebileceği maksimum miktar 28.25 milyon euro olacak. 

Katılan takımlara ve performanslara dağıtılacak miktarlar şöyle:

Katılım ücreti: 9.25 milyon euro

Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon euro ve beraberlik için 500 bin euro

Son 16 turuna kalma: 1.5 milyon euro

Çeyrek finale çıkma hakkı: 2.5 milyon euro

Yarı  finale çıkma hakkı: 4 milyon euro

İkinciye 5 milyon euro ek ödeme yapılacak

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