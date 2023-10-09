NTV.COM.TR’ye geri dön

EURO 2032 adaylığı: Volkan Demirel ve Buffon da konuşma yapacak

Türkiye ve İtalya'nın ortak aday olduğu EURO 2032 turnuvası için bugün UEFA'ya yapılacak olan sunumda konuşma yapacak isimler belli oldu. Türk ve İtalyan heyetlerin futbol elçileri Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon oldu.

EURO 2032 adaylığı: Volkan Demirel ve Buffon da konuşma yapacak

EURO 2032 ev sahipliği için ve Buffon da konuşma yapacak

2032 Avrupa Şampiyonasına (EURUO 2032) ortak ev sahipliği için yarın UEFA'ya sunum yapacak Türk ve İtalyan heyetlerinin futbol elçileri Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon oldu.

İki milli kaleci Volkan Demirel ve Buffon, Türk ve İtalyan federasyonlarının yarın UEFA yönetim kuruluna yapacağı sunuma katılacak ve konuşma yapacaklar.

Bu akşam Cenevre'ye gelecek Volkan Demirel, Türk ve İtalyan heyetlerinin UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek hazırlık çalışmasına da katılacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...