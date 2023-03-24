EURO 2024 elemelerinde takvim belli oldu: İşte 24 Mart EURO 2024 maçları



Elemelerde ilk hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:



24 Mart Cuma:



- B Grubu



22.45 Fransa-Hollanda



22.45 Cebelitarık-Yunanistan



- E Grubu



22.45 Çekya-Polonya



22.45 Moldova-Faroe Adaları



- F Grubu



22.45 İsveç-Belçika



22.45 Avusturya-Azerbaycan



- G Grubu



20.00 Bulgaristan-Karadağ



22.45 Sırbistan-Litvanya



25 Mart Cumartesi:



- A Grubu



17.00 İskoçya-Kıbrıs Rum Kesimi



22.45 İspanya-Norveç



- D Grubu



20.00 Ermenistan-Türkiye



22.45 Hırvatistan-Galler



- I Grubu



20.00 Belarus-İsviçre



20.00 İsrail-Kosova



22.45 Andorra-Romanya



Ermenistan-Türkiye maçını İspanyol hakem Sanchez yönetecek



UEFA, D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmada 39 yaşındaki İspanyol hakem Sanchez'i görevlendirdi.



Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.



Republican Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.