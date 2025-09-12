EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu: 12 Dev Adam kazanırsa eşleşecek

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçında Almanya, Finlandiya'yı 98-86 mağlup ederek finale yükseldi.



Son dünya şampiyonu Almanya, 14 Eylül Pazar günü oynanacak finalde Yunanistan-Türkiye eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.



Finlandiya ise aynı gün Yunanistan-Türkiye eşleşmesinin kaybedeniyle üçüncülük müsabakasına çıkacak.



Salon: Arena Riga



Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Antonio Conde (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)



Almanya: Schröder 26, Obst 7, Theis 10, Bonga 10, Wagner 22, Oscar da Silva 2, Lo 2, Tristan da Silva 13, Thiemann 6



Finlandiya: Little 5, Grandison 5, Valtonen 6, Jantunen 12, Markkanen 16, Salin, Nkamhoua 21, Maxhuni 9, Muurinen 12, Gustavson



1. Periyot: 30-26



Devre: 61-47



3. Periyot: 81-73