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EuroBasket'te 3 Türk hakem görev alacak

EuroBasket'te Türkiye'den 3 hakemin görev yapacağı açıklandı.

EuroBasket'te 3 Türk hakem görev alacak

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda 3 Türk görev yapacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, Finlandiya, Polonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Kerem Baki, Yener Yılmaz ve Zafer Yılmaz görevlendirildi.

Murat Biricik ise turnuvada FIBA hakem eğitmeni olarak görev alacak.

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