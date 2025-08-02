EuroBasket'te 3 Türk hakem görev alacak

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 3 Türk hakem görev yapacak.



Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, Finlandiya, Polonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Kerem Baki, Yener Yılmaz ve Zafer Yılmaz görevlendirildi.



Murat Biricik ise turnuvada FIBA hakem eğitmeni olarak görev alacak.