EuroBasket'te çeyrek final zamanı

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları tamamlandı. Türkiye, Almanya, Litvanya, Finlandiya, Polonya, Gürcistan, Slovenya ve Yunanistan çeyrek finalde.

EuroBasket 2025'te son 16 turu tamamlandı, çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan son 16 turu maçlarında İsveç, Portekiz, Letonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Fransa, İtalya ve İsrail turnuvaya veda etti.

Türkiye, Almanya, Litvanya, Finlandiya, Polonya, Gürcistan, Slovenya ve Yunanistan, çeyrek finale kaldı.

Son 16 turunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Türkiye-İsveç: 85-79

- Almanya-Portekiz: 85-58

- Litvanya-Letonya: 88-79

- Sırbistan-Finlandiya: 86-92

- Polonya-Bosna Hersek: 80-72

- Fransa-Gürcistan: 70-80

- İtalya-Slovenya: 77-84

- Yunanistan-İsrail: 84-79

ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

9-10 Eylül'de oynanacak çeyrek final maçlarının programı ise şöyle:

9 Eylül Salı:

17.00 Türkiye-Polonya

21.00 Litvanya-Yunanistan

10 Eylül Çarşamba:

17.00 Finlandiya-Gürcistan

21.00 Almanya-Slovenya

Türkiye basketbol çeyrek final maçı tarihi

